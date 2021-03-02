Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел сегодня, 2 марта, в 16.40. По информации пресс-службы департамента полиции, житель ЗКО, находясь в здании областного маслихата, облил себя бензином и совершил самоподжог. – По предварительным данным, 46-летний мужчина не согласен с решением управления здравоохранения. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Мужчина жив, получил ожоги. Остальные люди не пострадали, - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения пообещали позже прокомментировать инцидент. В 18.20 официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков сообщил, что бензина и других горюче-смазочных материалов мужчина с собой не приносил и не обливал себя. Он лишь достал из кармана спички, поджечь себя не успел и никаких ожогов не получил. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.