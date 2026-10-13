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Происшествия Социум

Мужчина зарезал девушку после конфликта на западе Казахстана

От полученных травм девушка скончалась на месте.
Арайлым Усербаева
Мужчина зарезал девушку после конфликта на западе Казахстана
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Трагедия произошла 10 октября около 23.00 по улице Сатпаева. По предварительным данным, между девушкой и её знакомым произошла словесная перепалка. В какой-то момент жертва попыталась уйти, однако мужчина её догнал и вонзил нож в спину. Момент инцидента попал на записи камер видеонаблюдения. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по подозрению в убийстве задержали 28-летнего жителя Атырау. Его водворили в изолятор временного содержания. Стражи порядка завели уголовное дело. Причины и мотивы преступления выясняют специалисты. 

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