Мужчина зарезал девушку после конфликта на западе Казахстана

Трагедия произошла 10 октября около 23.00 по улице Сатпаева. По предварительным данным, между девушкой и её знакомым произошла словесная перепалка. В какой-то момент жертва попыталась уйти, однако мужчина её догнал и вонзил нож в спину. Момент инцидента попал на записи камер видеонаблюдения. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по подозрению в убийстве задержали 28-летнего жителя Атырау. Его водворили в изолятор временного содержания. Стражи порядка завели уголовное дело. Причины и мотивы преступления выясняют специалисты.