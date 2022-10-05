Восемь детей погибли под колёсами поездов с начала года в Казахстане. «Медицинский поезд» посетит ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" За девять месяцев этого года в Казахстане под колёса поездов попали 72 человека, и больше половины из них - со смертельным исходом. В десяти случаях пострадали дети, восемь из них погибли. Последняя трагедия произошла третьего октября на станции Шамалган. Пассажирский поезд сообщением Алматы - Актобе совершил наезд на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что наибольшее количество наездов на людей зарегистрировано:
  • на станции «Алматы 1» - 11 фактов,
  • на станции Шымкент - 7,
  • на станции Актобе - 6,
  • на станциях Караганда и Тараз - по 5 фактов.
Ранее девочку-подростка насмерть сбил поезд в ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.