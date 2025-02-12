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Происшествия Социум

Мужчина погиб после ДТП в Уральске: родственники требуют объективного расследования

Виновник аварии покинул место ДТП.
Арайлым Усербаева
Мужчина погиб после ДТП в Уральске: родственники требуют объективного расследования

51-летнего Юрия Манакова сбили 11 ноября на пересечении улиц Айтиева и Сарайшык. Он шел по краю проезжей части в попутном направлении. Мужчина три дня пролежал в больнице и скончался. По словам брата погибшего Андрея Манакова, виновник аварии, водитель Skoda Оctavia покинул место аварии, и только спустя три дня пришел с повинной. 

– После смерти брата этого человека даже не арестовали, хотя он скрылся с места ДТП. Он и к нам не приходил, не извинялся. Более того он и сейчас не арестован, находится на свободе, - говорит Андрей Манаков.

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Мужчина отмечает, что по уголовному делу была назначена экспертиза, которая показала, что смерть Юрия Манакова наступила от травм, полученных во время ДТП.

Адвокат Андрея Манакова Малик Умаров говорит, что следствие по непонятным причинам не торопится направлять дело в суд. 

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что проводится досудебное расследование. 

– По делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся следственные действия,  направленные на всестороннее, полное и объективное расследование, - сообщили в полиции.

Стражи порядка уточнили, что также возбуждено уголовное дело по факту оставления места ДТП. Водитель находится под обязательством о явке.

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