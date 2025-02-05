Совершившего массовое ДТП сотрудника акимата арестовали на 20 суток

Суд постановил признать Ербола Найзабекова виновными наложить взыскание в виде ареста на 20 суток, а также лишить права управления трансортным средством сроком на 7 лет.

Первого октября 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid. За рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». Позже в редакцию «МГ» прислали видео момента аварии. В январе Найзабеков получил строгий выговор и его освободили от должности.

5 февраля в специализированноми административном суде города Уральска состоялось заседание по делу Найзабекова. Адвокат подсудимого Андрей Мухалёв просил закрыть дело за истечением срока давности, а также не признавать Акботу Кенес потерпевшей по делу, так как её фамилию в день аварии не внесли в протокол.

Защитник подсудимого просил отсрочить заседание, чтобы у них было время доказать суду, что Найзабеков на момент ДТП был трезв.

— Мы подали иск в суд на управление здравоохранения области. Хотим доказать, что пройденное медосвидетельствование после аварии было не точным. Согласно договору госзакупок поверку хроматогрофа (на нём исследует материал, чтобы выявить степень опьянения) должно проводить ТОО «KazTehService». Они выиграли тендер и получили за это деньги. Хроматограф прошёл поверку 16 февраля 2024 года на год. Но провела её другая компания — «Qaz Bio Medical». Согласно договору госзакупок, эта фирма не имела права этого делать. 25 мая 2024 года хромотограф сломался и его ремонтировали. После этого никто поверку вовсе не проводил, — пояснил Андрей Мухалёв.

Также в ходе судебного заседания стало известно, что Найзабеков проходил медосвидетельствование два раза. По его словам, первое было неполным.

— Первое медосвидетельствование было визуальным. Потом Найзабекова увезли на скорой и спустя два с лишним часа он вновь прошёл медосвидетельствование. По закону он должен был пройти повторное медосвидетельтвование в течение двух часов, но его увезли на скорой и он не мог уложиться в это время. Второе медосвидетельтсвование было неполноценным, — отметил Андрей Мухалёв.

Потерпевшая Акбота Кенес рассказала, что после аварии к ним домой приходил Найзабеков. Тогда он принес извинения и говорил, что в день аварии ехал с гостей и немного выпил. Найзабеков в суде отрицал её слова.

Между тем, согласно экспертизе у потерпевшей легкая степень вреда здоровью. Но она до сих пор проходит лечение.

Судья специализированного административного суда города Уральска Асель Гайнединова огласила решение.

— Суд постановил признать Ербола Найзабекова виновным по части 3 статьи 608 КоАП РК и наложить взыскание в виде ареста на 20 суток, а также лишить права управления транспортным средством сроком на 7 лет, — зачитала Асель Гайнединова.

Также судья разъяснила, что Акбота действительно не была упомянута в качестве потерпевшей в протоколе, однако при исследовании дела фактически установлено, что она находилась в авто и является потерпевшей.

— Суд считает, что сроки рассмотрения дела не истекли, потому что результаты повторной экспертизы были получены только 24 января. Что касается медосвидетельствования, экспертом указано, что Найзабеков находился в состоянии алкогольного опьянения. Вина полностью доказана, — пояснила судья.

К слову, дело могут пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам.