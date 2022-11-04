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Социум

Мужчину с ножом задержали в Уральске

На подозрительного мужчину обратили внимание военнослужащие, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Внимание патрулирующих военнослужащих части 5517 в районе «Северо-Восток» привлёк подозрительный мужчина. В ходе обыска в кармане куртки мужчины обнаружен складной нож с длиной лезвия 7-8 сантиметров. – Хотели проверить документы, он начал вести себя странно, пытаясь уйти от разговора с нами. Мы произвели досмотр в присутствии понятых и обнаружили в его кармане складной нож, – рассказывал сержант Данияр Канаткалиев. Мужчину доставили в управление полиции для выяснения обстоятель
Дана Рахметова
Мужчину с ножом задержали в Уральске
На подозрительного мужчину обратили внимание военнослужащие, передаёт Polisia.kz.
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Отец убил сына в районе ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Внимание патрулирующих военнослужащих части 5517 в районе «Северо-Восток» привлёк подозрительный мужчина. В ходе обыска в кармане куртки мужчины обнаружен складной нож с длиной лезвия 7-8 сантиметров.
– Хотели проверить документы, он начал вести себя странно, пытаясь уйти от разговора с нами. Мы произвели досмотр в присутствии понятых и обнаружили в его кармане складной нож, – рассказывал сержант Данияр Канаткалиев.
Мужчину доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск

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