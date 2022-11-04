Мужчину с ножом задержали в Уральске

На подозрительного мужчину обратили внимание военнослужащие, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Внимание патрулирующих военнослужащих части 5517 в районе «Северо-Восток» привлёк подозрительный мужчина. В ходе обыска в кармане куртки мужчины обнаружен складной нож с длиной лезвия 7-8 сантиметров. – Хотели проверить документы, он начал вести себя странно, пытаясь уйти от разговора с нами. Мы произвели досмотр в присутствии понятых и обнаружили в его кармане складной нож, – рассказывал сержант Данияр Канаткалиев. Мужчину доставили в управление полиции для выяснения обстоятель