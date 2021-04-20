Мужчину с пистолетом задержали в Уральске

Увидев бойцов нацгвардии, он попытался скрыться, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе воинской части 5517 РгК "Батыс", 17 апреля в 21.30 во время патрулирования городских улиц бойцы Национальной гвардии по проспекту Н.Назарбаева заметили подозрительного мужчину. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться. – Однако благодаря решительным действиям стражей порядка удалось задержать мужчину. Во время наружного досмотра вещей в присутствии понятых полицейские в правом кармане мужчины обнаружили пневматический пистолет. После э