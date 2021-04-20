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Социум

Мужчину с пистолетом задержали в Уральске

Увидев бойцов нацгвардии, он попытался скрыться, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе воинской части 5517 РгК "Батыс", 17 апреля в 21.30 во время патрулирования городских улиц бойцы Национальной гвардии по проспекту Н.Назарбаева заметили подозрительного мужчину. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться. – Однако благодаря решительным действиям стражей порядка удалось задержать мужчину. Во время наружного досмотра вещей в присутствии понятых полицейские в правом кармане мужчины обнаружили пневматический пистолет. После э
Арайлым Усербаева
Мужчину с пистолетом задержали в Уральске
Увидев бойцов нацгвардии, он попытался скрыться, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау застрелили 32-летнего мужчину
В Атырау застрелили 32-летнего мужчину
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе воинской части 5517 РгК "Батыс", 17 апреля в 21.30 во время патрулирования городских улиц бойцы Национальной гвардии по проспекту Н.Назарбаева заметили подозрительного мужчину. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться. – Однако благодаря решительным действиям стражей порядка удалось задержать мужчину. Во время наружного досмотра вещей в присутствии понятых полицейские в правом кармане мужчины обнаружили пневматический пистолет. После этого его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд поощрен правами командира части, - сообщили в воинской части 5517 РгК "Батыс".
Мужчину с пистолетом задержали в Уральске
Мужчину с пистолетом задержали в Уральске
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пистолет бойцы

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