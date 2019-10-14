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Социум

Мужчину спасли от суицида в Уральске

30-летний мужчина пытался выпрыгнуть из окна пятого этажа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 13 октября около 23.00. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа. – Вызов на пульт спасателей поступил в 23.23. 30-летний мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув из окна пятиэтажного общежития, которое расположено по адресу: улица Мясокомбинат, дом 8. Прибывшие на место психологи оперативно-спасательного отряда уговорили мужчину не совершать самоубийство. На месте работали пять спасат
Арайлым Усербаева
Мужчину спасли от суицида в Уральске
30-летний мужчина пытался выпрыгнуть из окна пятого этажа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 13 октября около 23.00. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа. – Вызов на пульт спасателей поступил в 23.23. 30-летний мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув из окна пятиэтажного общежития, которое расположено по адресу: улица Мясокомбинат, дом 8. Прибывшие на место психологи оперативно-спасательного отряда уговорили мужчину не совершать самоубийство. На месте работали пять спасателей, два сотрудника полиции и бригада скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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