Мужчина с крупной партией рогов был задержан 20 февраля, однако тогда КНБ сообщило об ущербе в 17 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске задержали мужчину с крупной партией сайгачьих рогов (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" Мужчина за рулем автомобиля Lada Priora был остановлен сотрудниками полиции по улице Жангир хана 20 февраля в 19.30. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что мужчина был задержан с крупной партией рогов сайги - 219 штук. 23 февраля пресс-служба КНБ сообщила, что ущерб оценивается в 17,4 миллиона тенге. Однако в территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира ЗКО утверждают, что была неверно рассчитана сумма нанесенного ущерба. - Уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира Западно-Казахстанской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира по результатам заключения проведенной судебно-биологической экспертизы по запросу органов дознания и следствия будет рассчитана сумма нанесенного животному миру ущерба. Предварительно, на основании Методики определения размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» за незаконное добывание, приобретение, сбыт, хранение, перевозку, ввоз, вывоз и пересылку 219 штук рогов взрослых самцов сайгаков сумма ущерба составит 479 миллионов 117 тысяч 250 тенге, - объяснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  