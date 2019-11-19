Мужчину затоптали в очереди на бесплатный сеанс Кашпировского в Уральске

Множественные ушибы мужчина получил 14 ноября в 13.50, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, на станцию скорой помощи поступил вызов о том, что в ДК "Зените" в очереди на сеанс к Кашпировскому затоптали мужчину. - 66-летний мужчина был доставлен в многопрофильную больницу города Уральск. У него диагностировали ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы. После осмотра и оказания необходимой медпомощи он был направлен на амбулаторное наблюдение, - пояснили в облздраве. Кроме того, очевидцы рассказывают, что это не первый слу