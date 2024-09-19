Он добавил, что очень многие пользуются благими намерениями и занимаются просто личным обогащением, но необязательно под каждый частный случай разрабатывать новый закон.

Замминистра Игоря Лепеху в кулуарах сената спросили, как закон регулирует деятельность подростков, называющих себя волонтёрами и собирающих деньги в автобусах. Он ответил, что не знаком с этим вопросом, но пообещал разобраться, передает Tengrinews.

— Давайте посмотрим, поизучаем. Но опять же, это вопрос индивидуальный, они же не вымогают, не требуют у вас. Вы можете давать, можете не давать. Второе - что под этой личиной могут прятаться мошенники - тогда да, это наша компетенция. Давайте мы поизучаем этот вопрос. Поручения соответствующие я дам начальникам департаментов, чтобы они посмотрели, кто эти подростки, кто за ними стоит и какие организации. Если это мошенники, тогда надо работать в соответствие с Уголовным кодексом. Потом надо посмотреть, где их родители, почему им разрешают. Насколько вообще законна эта деятельность и куда это все идет, надо посмотреть, — сказал Игорь Лепеха.

Он добавил, что очень многие пользуются благими намерениями и занимаются просто личным обогащением, но необязательно под каждый частный случай разрабатывать новый закон.