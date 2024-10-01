Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге о безопасности в интернете сообщил, что с начала 2024 года выявлено 43 ресурса с признаками суицидального характера.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался об участившихся случаях суицида среди детей и подростков.

— Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок. Одновременно работаем с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях. Вместе с госорганами выработаем комплекс неотложных мер по профилактике суицидов - Загрузка твита... Берик Асылов на своей странице в социальной сети «Х»

Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге о безопасности в интернете сообщил, что с начала 2024 года выявлено 43 ресурса с признаками суицидального характера.

— В мессенджерах казахстанцев распространяется информация об опасных играх. Несмотря на то, что подобные игры не содержат склонения к суициду, в них может быть риск романтизации бегства и неповиновения. Это негативно сказывается на психике детей и восприятии ими социальных норм и правил, — заявил Алекешев.

Ведомство подчеркнуло важность воспитания и присмотра за детьми, отметив, что по каждому случаю суицида проводится расследование для выяснения причин. Основные факторы могут включать одиночество, трудное материальное положение, конфликты с близкими, развод, смерть родного человека и страх наказания. Анализ показывает, что большинство суицидов и попыток совершаются в возрасте от 15 до 17 лет. В 14 случаях несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения, а в одном — в состоянии наркотического опьянения.