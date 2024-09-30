После трагической гибели двух семиклассниц в Алматы в социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация о смертельной игре под названием Schoolboy Runaway.

После трагической гибели двух семиклассниц в Алматы в социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация о смертельной игре под названием Schoolboy Runaway. Несмотря на то, что полиция опровергла связь смерти девочек с этой игрой, родители по-прежнему обеспокоены. Ведь выяснилось, что многие школьники уже вовлечены в эту игру. Министерство просвещения даже объявило неделю родительских собраний в связи со случаями трагических инцидентов среди школьников.

— Многие из вас слышали о недавних случаях детского суицида, последний из них - две девочки, которые позавчера спрыгнули с крыши и разбились насмерть в Алматы. В школе погибших девочек проводилось родительское собрание. По его результатам стало известно, что девочки были вовлечены в «игру», которая подталкивает и мотивирует детей на суицид. Механизм вовлечения детей в эту игру осуществляется через различные игровые приложения на смартфонах, телеграмм чаты и даже книги. Также прислали информацию, что одно из мобильных игровых приложений, постепенно вовлекающих детей в смертельную «игру»: SchoolBoy Runaway. Эта мобильная игра учит детей убегать из дома так, чтобы не заметили родители. По сюжету ребенок ненавидит своих родителей, обманывает их и сбегает разными способами. Этот Schoolboy Runaway, только первая ступенька. Потом идут связанные с ней другие игры более жесткие. Как говорят, после прохождения определенных этапов в чатах дети получают ссылки на телеграмм каналы и какие-то QR коды, где все уже переходит в более серьезное русло,— сказано в сообщении, которое рассылали в родительских чатах.

Статистика суицидов в нашей стране действительно пугает. За январь-июль 2024 года было зарегистрировано 2,1 тысячи завершенных случаев суицида. За полгода счеты с жизнью в Казахстане свели 112 детей и подростков.

Что это за игра?

Стопкадр из мобильной игрыSchoolboy Runaway — это мобильная 3D-игра, в которой игрок управляет школьником, наказанным родителями за плохую оценку. Его задача — бесшумно и незаметно сбежать из дома, используя различные хитрые способы, чтобы избежать внимания родителей. В игре родители изображены как очень строгие, иногда даже деспотичные. В одном из эпизодов отец сильно ругает сына и заставляет его приседать, а мать угрожает наказанием. В игре также есть момент, где персонаж сбегает от родителей через крышу и прячется в шкафу. Разработчики отмечают, что игра предназначена для пользователей старше 16 лет и заявляют, что не несут ответственности, если ребенок попытается повторить действия персонажа в реальной жизни.

Стопкадр с мобильной игры Schoolboy RunawayВыяснилось, что у игры есть несколько версий, в одной из них возрастное ограничение 12+, но суть игры при этом не меняется. В одной из версий мальчик убегает из дома, в другой из школы, также есть версия "Schoolboy Runaway: дурдом".



После популярности игры Schoolboy Runaway в интернете появились различные теории о главном герое, школьнике Андрее. Одна из самых распространенных фанатских теорий предполагает, что игра основана на реальных событиях. По этой версии, в 2015 году мальчик по имени Андрей сбежал из дома, так как родители не позволяли ему выходить на улицу. Он встретился с друзьями, а после того, как они разошлись, пошел гулять один у реки. В дальнейшем его нашли, но уже мертвым. На этом месте теории расходятся: одни утверждают, что Андрей утонул, другие — что его убили, связывая прототипом убийцы рыбака из игры.

Фото с сайта dzen.ru

Фанаты также связывают образ главного героя с реальной историей из репортажа телеканала «Рыбинск-40» в 2014 году. В сюжете рассказывается о 12-летнем мальчике из благополучной семьи, который ушел из дома с рыболовными снастями. Он отправился на дачу порыбачить, но вернулся в город и провел всю ночь на улице. Мальчик объяснил, что побег был вызван усталостью от постоянного контроля родителей. На следующий день он написал письмо с извинениями и решил, что это был его первый и последний побег.

Издание Factcheck.kz провело расследование на фоне сообщений о суицидах школьников, связанных с группами смерти, книгами и мобильными играми. По мнению редакции, книги и видеоигры не содержат призывов к опасным действиям или информации, пропагандирующей суицид, однако некоторые из них предназначены для возрастной категории 16+. Автор статьи скачал игру Schoolboy Runaway на телефон и поиграл в нее.

— Почему подобный сюжет и геймплей мог обеспокоить родителей понять можно. И всё же, возвращаясь к сути рассылок, в игре не даётся никаких инструкций для выполнения в реальной жизни. А утверждения о том, что мобильная игра «учит детей сбегать из дома и не слушаться родителей» — это довольно упрощённое представление. Любая игра, как правило, содержит инструкции и правила, которым необходимо следовать непосредственно в самой игре. В стратегиях строят здания, города и империи, в «шутерах» стреляют, в «бродилках» могут делать и то, и другое и т.д., но они не представляют из себя обучающие материалы. Обучающие же игры обычно маркируются как таковые, — пишет автор.

"Мы пережили Minecraft, Roblox и многое другое"

Десятилетняя дочь Жанны Амирбаевой играет в эту игру пару месяцев, играет не частно, но несколько раз проходила уровни. По словам мамы школьницы, поведение ребенка никак не изменилось.

— Она не только в эту игру играет, в телефоне много других приложений. Я видела как она играет в эту игру, как только у нее появляется новый персонаж в игре или новое приложение я сразу интересуюсь. Мы пережили Minecraft, Roblox и всякие другие игры. В Tik-Tok сидели, аниме смотрели и стикеры в Whats`App делали. Просто в эти моменты я всегда рядом, мы вместе играем, а после того как я удостоверюсь, что игра безопасна, отпускаю дочь в свободное плавание. В интернете много всего и понятно, что родители переживают за детей. Но эти игры, видеоролики и вся прочая пропаганда была, есть и будет. Тут нужно с детьми работать, а именно разговаривать с с ними, иметь доверительные отношения. У меня с дочерью очень близкие отношения, у нее нет желания сбегать из дома. Если родители будут такими как в этой игре, то не удивительно, что ребенок сбежит. Потом восприятие мира у всех разное, поэтому родные и близкие должны помогать справиться с проблемой. Отобрав телефон проблему не решите. Дети не просто так с крыш прыгают, значит есть проблема и самое важное не упустить её. "Синий кит" помните? И до и после него было много подобных игр, и вы не уследите играет ваш ребенок в них или нет. Разговаривайте с детьми, пусть они ищут решение проблем у вас или вместе с вами, а не в видеоигре, — считает Жанна Амирбаева.

Мама подростка считает, что в интернете пропагандируют нехорошие вещи, но если объяснять ребенку почему это плохо, последствий можно избежать.

Положительного в видеоиграх мало - психолог

По словам психолога городской поликлиники №1 Асель Жылкельдиной, влияние видеоигр на детей может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от содержания игры и возраста ребенка. Хотя существуют познавательные игры, развивающие память, логику, внимание и реакцию, положительных моментов в играх не так много. По мнению специалиста, лучше всего привлекать детей к активным играм.

— Важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Эмоционально нагруженные хорроры могут негативно влиять на психику, но связывать их с самоубийствами нельзя, так как такая связь статистически не доказана. Вряд ли причиной становится только игра. Суицидальное поведение нельзя объяснять лишь играми, нужно рассматривать множество факторов. Подростки более уязвимы психологически, и хорроры могут вызывать страх и беспокойство, усиливая негативные эмоции у детей, которые уже сталкиваются с трудностями. У детей с депрессией и тревожностью такие игры могут ухудшить состояние. Игры — это не единственный фактор, влияющий на психическое здоровье, некоторые дети находятся в зоне риска, — отмечает Асель Жылкельдина.

Психолог отметила, что игры могут стать катализатором уже существующих проблем. Дети с психологической незрелостью часто не различают реальность и видеоигры, что иногда приводит к тому, что они переносят персонажей в реальную жизнь.

— Некоторые игры содержат элементы насилия, что может привести к агрессивному поведению у детей, особенно у маленьких, которые склонны копировать поведение персонажей. Кроме того, игры перед сном могут вызвать нарушение сна и усталость. Чрезмерное увлечение играми отдаляет ребенка от реальной жизни, снижает концентрацию и делает его невнимательным. Рекомендуется не давать гаджеты детям до двух лет, чтобы развивать их разговорные и мыслительные навыки. Для детей постарше рекомендуется ограничить время игр до одного часа, а для 12-13-летних, использующих гаджеты для учебы, время может увеличиться до трех часов. Первым тревожным знаком для родителей является, когда ребенок не может оторваться от игры и с нетерпением ждет возможности снова играть. Признать наличие зависимости сложно, но это проблема у многих. Обращаться к специалисту решаются немногие, так как сейчас это считается нормальным — постоянно находиться в телефоне, и многие не видят границы, — рассказал психолог.

Асель Жылкельдина советует: чтобы отучить ребенка от мобильных игр, следует постепенно ограничивать время, проведенное за телефоном или компьютером. Важно также повышать активность ребенка в реальной жизни, записывая его на творческие кружки и развивая его таланты.

Между тем, по словам психологов, причины суицида среди подростков могу быть разные: проблемы в семье, в школе или неразделённая любовь, но это не повод сводить счеты с жизнью. В школьных чатах распространяется краткая памятка, о том как избежать опасных игр и как помочь ребенку. Центр психологической поддержки в Уральске находится по адресу Жангир хана, 54 А. Телефон для справок: 8 705 591 30 18. Региональным уполномоченным по правам ребенка в ЗКО является Жанат Нурмагамбетова 8 701 789 9548, [email protected]



