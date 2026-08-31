МВД усилило контроль в школах Казахстана: что изменилось перед началом учебного года

Накануне нового учебного года Министерство внутренних дел Казахстана приняло меры по защите учеников, сообщает Polisia.kz. Ведомство усилило контроль за безопасностью как внутри образовательных учреждений, так и на прилегающих к ним дорогах.
На сегодняшний день в стране насчитывается 7 656 общеобразовательных школ, оснащенных более чем 283 тысячами видеокамер. При этом системы свыше 7,1 тысячи учебных заведений напрямую интегрированы с центрами оперативного управления и дежурными частями полиции для мгновенного реагирования на любые инциденты.
Параллельно дорожная полиция провела масштабную инспекцию: специалисты проверили почти 9,5 тысячи участков улично-дорожной сети рядом со школами. По итогам проверок выдано свыше 4 тысяч предписаний, а за затягивание устранения нарушений в отношении ответственных лиц составили 11 административных протоколов. Возле школ дополнительно обустроили около 260 пешеходных переходов, установили свыше 1,4 тысячи "лежачих полицейских", почти 5 тысяч знаков, а также обновили освещение и ограждения.
В ведомстве подчеркивают, что комплексная безопасность детей требует слаженных усилий всего общества, а не только правоохранительных органов.
- Обеспечение безопасности детей невозможно только силами полиции. Здесь важна совместная работа родителей, педагогов, государственных органов и всего общества. Сегодня эта работа объединена общей государственной задачей - создать условия, в которых ребенок может спокойно учиться, развиваться и строить свое будущее. Принцип "Закон и Порядок" в отношении детей означает прежде всего одно: каждый ребенок должен расти в среде, где его права защищены, его голос услышан, а школа, улица, семья и цифровое пространство являются максимально безопасными, - заявили в МВД.