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Социум

МВД усилило контроль в школах Казахстана: что изменилось перед началом учебного года

Системы видеонаблюдения более чем 7 тысяч казахстанских школ напрямую связали с дежурными частями полиции.
Варвара Тыщенко
МВД усилило контроль в школах Казахстана: что изменилось перед началом учебного года
Иллюстративное фото: polisia.kz

Накануне нового учебного года Министерство внутренних дел Казахстана приняло меры по защите учеников, сообщает Polisia.kz. Ведомство усилило контроль за безопасностью как внутри образовательных учреждений, так и на прилегающих к ним дорогах.

На сегодняшний день в стране насчитывается 7 656 общеобразовательных школ, оснащенных более чем 283 тысячами видеокамер. При этом системы свыше 7,1 тысячи учебных заведений напрямую интегрированы с центрами оперативного управления и дежурными частями полиции для мгновенного реагирования на любые инциденты.

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Параллельно дорожная полиция провела масштабную инспекцию: специалисты проверили почти 9,5 тысячи участков улично-дорожной сети рядом со школами. По итогам проверок выдано свыше 4 тысяч предписаний, а за затягивание устранения нарушений в отношении ответственных лиц составили 11 административных протоколов. Возле школ дополнительно обустроили около 260 пешеходных переходов, установили свыше 1,4 тысячи "лежачих полицейских", почти 5 тысяч знаков, а также обновили освещение и ограждения.

В ведомстве подчеркивают, что комплексная безопасность детей требует слаженных усилий всего общества, а не только правоохранительных органов.

- Обеспечение безопасности детей невозможно только силами полиции. Здесь важна совместная работа родителей, педагогов, государственных органов и всего общества. Сегодня эта работа объединена общей государственной задачей - создать условия, в которых ребенок может спокойно учиться, развиваться и строить свое будущее. Принцип "Закон и Порядок" в отношении детей означает прежде всего одно: каждый ребенок должен расти в среде, где его права защищены, его голос услышан, а школа, улица, семья и цифровое пространство являются максимально безопасными, - заявили в МВД.

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