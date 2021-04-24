Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Мы казахи и меня пригласили как көңіл шәй ретінде - нарушившая карантин депутат из Актобе объяснила свой поступок

Секретаря маслихата и главу актюбинского «Атамекена» оштрафуют за ауыз ашар, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Скандалом обернулся коллективный ифтар для секретаря маслихата Актобе Анар Даржановой и руководителя Актюбинской палаты предпринимателей, депутата облмаслихата Сулупан Шинтасовой. Видео с ауыз ашара деловых женщин разместили в соцсети и это вызвало негодование актюбинцев. Область находится в "красной зоне" по темпам распространения коронавируса, коллективные мероприятия, в том числе ифтар под запретом. Сама Сулупан Шинтасова не устает это разъяснять в соцсет
gorod
Мы казахи и меня пригласили как көңіл шәй ретінде - нарушившая карантин депутат из Актобе объяснила свой поступок
Секретаря маслихата и главу актюбинского «Атамекена» оштрафуют за ауыз ашар, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Разъяснявшую важность сохранения ограничительных мер депутата в Актобе сняли на видео на коллективном ауызашаре
Разъяснявшую важность сохранения ограничительных мер депутата в Актобе сняли на видео на коллективном ауызашаре
Скриншот с видео Скандалом обернулся коллективный ифтар для секретаря маслихата Актобе Анар Даржановой и руководителя Актюбинской палаты предпринимателей, депутата облмаслихата Сулупан Шинтасовой. Видео с ауыз ашара деловых женщин разместили в соцсети и это вызвало негодование актюбинцев. Область находится в "красной зоне" по темпам распространения коронавируса, коллективные мероприятия, в том числе ифтар под запретом. Сама Сулупан Шинтасова не устает это разъяснять в соцсети предпринимателям. – Я считаю, что я поступила неправильно. Но я еще раз говорю, так как мы казахи и меня пригласили как көңіл шәй ретінде, то я дала согласие. Я не отрицаю этого, что я была. Но, так как мне утром прислали, я сама лично – и Нурсулу Алтынбековна это подтвердит, – я сказала ей: «Я прошу мне выписать штраф!», - объяснилась Сулупан Шинтасова перед СМИ. Общая сумма штрафа, который выплатят деловые женщины и депутаты – 656325 тенге. - Касательно мероприятия от мобильной мониторинговой группы поступил материал, за проведение и участие в коллективном ауызашар составлены протоколы по ч. 1 ст. 425 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", и на 15 физических лиц, наложили штрафы в размере 43755 тенге на каждого, - сообщила главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева. Как стало известно, оштрафуют и индивидуального предпринимателя, которому принадлежит кафе, где актюбинские деловые женщины проводили ифтар. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
депутаты коронавирус ифтар красная зона

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article