Мы казахи и меня пригласили как көңіл шәй ретінде - нарушившая карантин депутат из Актобе объяснила свой поступок

Секретаря маслихата и главу актюбинского «Атамекена» оштрафуют за ауыз ашар, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Скандалом обернулся коллективный ифтар для секретаря маслихата Актобе Анар Даржановой и руководителя Актюбинской палаты предпринимателей, депутата облмаслихата Сулупан Шинтасовой. Видео с ауыз ашара деловых женщин разместили в соцсети и это вызвало негодование актюбинцев. Область находится в "красной зоне" по темпам распространения коронавируса, коллективные мероприятия, в том числе ифтар под запретом. Сама Сулупан Шинтасова не устает это разъяснять в соцсет