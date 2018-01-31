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Социум

Мы не должны снижать планку по ремонту дорог - аким ЗКО

За последних два года в ЗКО было отремонтировано 710 км автодорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВА, дороги - это вопрос №1 для нашей области. - Качество дорог у нас низкое, мы занимаем последнее место по республике по дорогам областного и районного значения. Республиканские дороги намного лучше, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Только за последние два года в ЗКО было отремонтировано более 700 км дорог (дороги республиканского, областного и районного значения - прим. автора). В 2016 году было отремонтировано 290 к
Дана Рахметова
Мы не должны снижать планку по ремонту дорог - аким ЗКО
За последних два года в ЗКО было отремонтировано 710 км автодорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВА, дороги - это вопрос №1 для нашей области. - Качество дорог у нас низкое, мы занимаем последнее место по республике по дорогам областного и районного значения. Республиканские дороги намного лучше, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Только за последние два года в ЗКО было отремонтировано более 700 км дорог (дороги республиканского, областного и районного значения - прим. автора). В 2016 году было отремонтировано 290 км автомобильных дорог, из которых 90 км - это дороги республиканского значения на общую сумму 22 млрд тенге. В 2017 году ремонт начался на 500 км дорог, из которых на 420 км работы завершились, на остальных участках будут продолжены в этом году. - Из крупных проектов - это строительство автодороги Уральск-Таскала-граница РФ. В данном направлении осталось 30 км. Работы будут завершены в нынешнем году. Дорогу расширили. В этом году планируем завершить ремонт на пограничном пункте пропуска, где планируем расширить дорогу до 8 полос. Там мы применяли новую технологию щебеночно-мастичного асфальта. Все это с учетом нагрузки на данную автодорогу и на перспективу, - говорит аким области. - Также в этом году вместе с "Казавтожол" и Комитетом автомобильных дорог начнем ремонт автодороги Уральск-Самара, там необходимо расширять пропускной пункт до 8 полос, потому что, вы сами знаете, что летом там были столпотворения. За 2 года отремонтировали 710 км дорог - это хороший показатель и мы не должны снижать планку. Прогресс будет, если держать этот уровень (ремонта дорог - прим. автора), если этот уровень держать, то прогресс будет. Не лучше ситуация обстояла в областном центре. Из 590 км дорог, не считая новых, на 49% никогда не было асфальта. Из 51% асфальтированных автодорог на 30% покрытие не годится для использования. - В городе проживают 326 тысяч человек (по итогам подворового обхода при регистрации для ОСМС - прим. автора), нагрузка ежегодно растет, растет число транспорта, необходимо расширять дороги и строить новые, - продолжает глава региона. - Мы начали с ремонта основных дорог. Отремонтировали дороги по проспектам Евразия и Достык, въезд в город со стороны Атырауской области, мост через реку Урал, Жангирхана, соединяющий Зачаганск с городом, желаевую трассу, объездную до Деркула, полностью сделали новые дороги в ПДП 1 в поселке Деркул. Теперь начнем делать в микрорайонах. В этом году начнем со Второго рабочего поселка: улицы Кокчетавская, Штыбы и другие прилегающие улицы. Продолжим работы на улицах, прилегающих к проспекту Достык. По словам акима области, необходимо решать и вопросы инженерных сетей. К примеру, изношенность тепловых магистралей в Уральске составляет 52%. В этом году планируется капитально отремонтировать ТМ 4, 6 и 8. Если все работы будут выполнены, то уже к концу года модернизация тепловых сетей составит 100%.
аким ЗКО Ремонт дорог

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