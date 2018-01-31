Мы не должны снижать планку по ремонту дорог - аким ЗКО

За последних два года в ЗКО было отремонтировано 710 км автодорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВА, дороги - это вопрос №1 для нашей области. - Качество дорог у нас низкое, мы занимаем последнее место по республике по дорогам областного и районного значения. Республиканские дороги намного лучше, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Только за последние два года в ЗКО было отремонтировано более 700 км дорог (дороги республиканского, областного и районного значения - прим. автора). В 2016 году было отремонтировано 290 к