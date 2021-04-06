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Социум

Мы против того, чтобы такой человек учил наших детей - жители села Атырауской области

Уголовное дело в отношении учительницы школы в селе Тандай Махамбетского района, долгое время скрывавшей в своём сарае тело умершего дяди, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает "Акжайык". Однако родители школьников категорически против того, чтобы она вернулась на работу. Напомним, 82-летний житель села Тандай Сагынгали Ахберлиев жил со своей племянницей-учительницей в одном доме. По словам сельчан, в последние месяцы старика никто не видел, что и вызвало беспокойство других его родственников. Потом выяснилось, что женщина, неизвестно по какой причине, несколько месяцев хран
gorod
Мы против того, чтобы такой человек учил наших детей - жители села Атырауской области
Уголовное дело в отношении учительницы школы в селе Тандай Махамбетского района, долгое время скрывавшей в своём сарае тело умершего дяди, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает "Акжайык".
Мы против того, чтобы такой человек учил наших детей - жители села Атырауской области
Мы против того, чтобы такой человек учил наших детей - жители села Атырауской области
Однако родители школьников категорически против того, чтобы она вернулась на работу. Напомним, 82-летний житель села Тандай Сагынгали Ахберлиев жил со своей племянницей-учительницей в одном доме. По словам сельчан, в последние месяцы старика никто не видел, что и вызвало беспокойство других его родственников. Потом выяснилось, что женщина, неизвестно по какой причине, несколько месяцев хранила труп скончавшегося дяди в сарае. На время следственной проверки она была отстранена от работы. Экспертиза показала, что дядя умер своей смертью. – Мы знаем, что дело прекращено. Касательно её возвращения на работу – ждём ответа из районной прокуратуры. Больше ничего по этому поводу сказать не могу, – говорит директор средней школы имени К. Ахмедиярова Серик Койбаков. Обратившаяся в издание группа жителей села Тандай сообщила, что родители против того, чтобы учительница вернулась к своей работе. Соответствующее заявление с 206 подписями направлено директору школы, акиму Баксайского сельского округа, прокурору района, в областное управление образования и районный филиал партии «Нұр Отан». - Непонятно, почему она столько времени скрывала кончину своего дяди и всех обманывала – якобы его сейчас нет дома, уехал. Мы против того, чтобы такой человек вернулся в школу и учил наших детей. Если местные власти не учтут наше заявление, будем жаловаться президенту и министру образования. Некоторые родители готовы отказаться отправлять своих детей в школу, если она продолжит работу, – пишут сельчане. На вопросы, почему женщина так долго прятала тело, пользовалась ли его пенсией, ответа нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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