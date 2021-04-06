Мы против того, чтобы такой человек учил наших детей - жители села Атырауской области

Уголовное дело в отношении учительницы школы в селе Тандай Махамбетского района, долгое время скрывавшей в своём сарае тело умершего дяди, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает "Акжайык". Однако родители школьников категорически против того, чтобы она вернулась на работу. Напомним, 82-летний житель села Тандай Сагынгали Ахберлиев жил со своей племянницей-учительницей в одном доме. По словам сельчан, в последние месяцы старика никто не видел, что и вызвало беспокойство других его родственников. Потом выяснилось, что женщина, неизвестно по какой причине, несколько месяцев хран