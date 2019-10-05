На встречу пришли тренеры заслуженных спортсменов РК по греко-римской борьбе Рахимжан Бакытжанов, Бауыржан Нурмаханов, председатель военно-патриотического клуба «Ер Бақыт», ветеран афганской войны Марат Койлыбаев, а также и.о. руководителя областного управления физической культуры и спорта Нурбол Сыдыков. Глава региона поздравил борцов с победой и поблагодарил их за достижения. - Актюбинские спортсмены по вольной и греко-римской борьбе являются сильнейшими в Казахстане. От лица жителей региона выражаю огромную признательность тренерам, которые готовят наших чемпионов. Благодаря вашему опыту и знаниям, мы достигли высокого уровня. Нурислам и Мейрамбек оправдали все надежды и достойно представили Казахстан на мировом уровне. Со своей стороны мы создадим все условия для спортсменов, чтобы они могли тренироваться и спокойно готовиться к Олимпийским играм в городе Токио в 2020 году, - сказал аким области. В завершение встречи Ондасын Уразалин вручил спортсменам и их тренерам денежные сертификаты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.