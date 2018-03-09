Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Мясные ярмарки пройдут в Уральске

3, 10 и 17 марта по улице Ихсанова будут проходить сельскохозяйственные ярмарки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела сельского хозяйства г. Уральск Махамбета БАТЫРГАЛИЕВА, в основном на ярмарках будет продаваться мясо, которое привезут фермеры со всех районов области. - С 9.00 до 13.00 три дня будут проходить ярмарки. Основная часть представит фермеров мясо и мясную продукцию, а из стабилизационного фонда предоставят овощную продукцию. Цены на ярмарке будут ниже, чем на рынках. Мы планируем, что килограмм говядины будет с
gorod
Мясные ярмарки пройдут в Уральске
3, 10 и 17 марта по улице Ихсанова будут проходить сельскохозяйственные ярмарки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела сельского хозяйства г. Уральск Махамбета БАТЫРГАЛИЕВА, в основном на ярмарках будет продаваться мясо, которое привезут фермеры со всех районов области. - С 9.00 до 13.00 три дня будут проходить ярмарки. Основная часть представит фермеров мясо и мясную продукцию, а из стабилизационного фонда предоставят овощную продукцию. Цены на ярмарке будут ниже, чем на рынках. Мы планируем, что килограмм говядины будет стоить 1300 тенге, конины - 1400 тенге и баранины 1100 тенге, - пояснил Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ. Также руководитель отдела сельского хозяйства отметил, что резких скачков цен на мясо в Уральске нет и цены на рынках города стабильны.
мясо ярмарка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article