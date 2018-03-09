Мясные ярмарки пройдут в Уральске

3, 10 и 17 марта по улице Ихсанова будут проходить сельскохозяйственные ярмарки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела сельского хозяйства г. Уральск Махамбета БАТЫРГАЛИЕВА, в основном на ярмарках будет продаваться мясо, которое привезут фермеры со всех районов области. - С 9.00 до 13.00 три дня будут проходить ярмарки. Основная часть представит фермеров мясо и мясную продукцию, а из стабилизационного фонда предоставят овощную продукцию. Цены на ярмарке будут ниже, чем на рынках. Мы планируем, что килограмм говядины будет с