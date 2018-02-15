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Социум

На 1 млн тенге оштрафовали иностранца в Атырау за попытку передать черную икру за границу

В суде гражданин Ливана заключил соглашение о признании вины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Дело в отношении иностранного гражданина было рассмотрено в суде №2 г.Атырау. Выяснилось, что подсудимый в ноябре прошлого года на рынке «Мерей» приобрел у незнакомого человека 2 килограмма икры рыбы осетровых пород за 120 000 тенге. Деликатес в пластиковых тарах мужчина незаконно хранил у себя дома. - В декабре прошлого года, когда его друг улетал в г.Стамбул, подсудимый передал ему икру в 4 пластиковых тарах. Однако во время прохождения досмотра сотрудниками полиции а
gorod
На 1 млн тенге оштрафовали иностранца в Атырау за попытку передать черную икру за границу
В суде гражданин Ливана заключил соглашение о признании вины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Дело в отношении иностранного гражданина было рассмотрено в суде №2 г.Атырау. Выяснилось, что подсудимый в ноябре прошлого года на рынке «Мерей» приобрел у незнакомого человека 2 килограмма икры рыбы осетровых пород за 120 000 тенге. Деликатес в пластиковых тарах мужчина незаконно хранил у себя дома. - В декабре прошлого года, когда его друг улетал в г.Стамбул, подсудимый передал ему икру в 4 пластиковых тарах. Однако во время прохождения досмотра сотрудниками полиции аэропорта данная икра была обнаружена, - рассказали в пресс-службе суда №2 г.Атырау.

На судебном заседании подсудимый и его адвокат выразили свое согласие о заключении процессуального соглашения о признании вины.

Приговором суда гражданин Ливанской республики был признан виновным по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

- Иностранцу назначено наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей, то есть 1 134 500 тенге. Приговор суда не вступил в законную силу, -  сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Ерлан ОМАРОВ
суд аэропорт икра иностранец

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