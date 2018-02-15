На 1 млн тенге оштрафовали иностранца в Атырау за попытку передать черную икру за границу

На судебном заседании подсудимый и его адвокат выразили свое согласие о заключении процессуального соглашения о признании вины.

Приговором суда гражданин Ливанской республики был признан виновным по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

- Иностранцу назначено наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей, то есть 1 134 500 тенге. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.