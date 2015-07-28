Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

На 1,5 миллиона тенге «кинуло» уральцев турагентство «Бамбук»

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. - 13 и 14 июля в полицию обратились пятеро жителей города Уральск, - сообщили в пресс-службе ДВД. - Как выяснилось, они собирались поехать на отдых в Турцию. Граждане обратились в одно из туристических агентств города. Там приветливая женщина обещала им незабываемый отдых в солнечной Турции. Люди отдали ей стоимость турпутевки. Общий ущерб оценивается в более чем один миллион тенге и 157 тысяч российских рублей. В отношении задержанной ведется досудебное расследование по статье 190 ч.1 УК РК - "Мошенничество
gorod
На 1,5 миллиона тенге «кинуло» уральцев турагентство «Бамбук»
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.
bambuk
bambuk
 - 13 и 14 июля в полицию обратились пятеро жителей города Уральск, - сообщили в пресс-службе ДВД. - Как выяснилось, они собирались поехать на отдых в Турцию. Граждане обратились в одно из туристических агентств города. Там приветливая женщина обещала им незабываемый отдых в солнечной Турции. Люди отдали ей стоимость турпутевки. Общий ущерб оценивается в более чем один миллион тенге и 157 тысяч российских рублей. В отношении задержанной ведется досудебное расследование по статье 190 ч.1 УК РК - "Мошенничество". Позже удалось выяснить, что это турагентство "Бамбук". Когда журналисты "МГ" обратились в "Бамбук", арендодатель сказала, что хозяйки туристического агентства нет на месте и дала номер ее сестры Оксаны, сказав, что по всем вопросам можно обратиться к ней. Однако Оксана от каких-либо комментариев отказалась. Фото Медета МЕДРЕСОВА
деньги

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article