На 1,5 миллиона тенге «кинуло» уральцев турагентство «Бамбук»

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. - 13 и 14 июля в полицию обратились пятеро жителей города Уральск, - сообщили в пресс-службе ДВД. - Как выяснилось, они собирались поехать на отдых в Турцию. Граждане обратились в одно из туристических агентств города. Там приветливая женщина обещала им незабываемый отдых в солнечной Турции. Люди отдали ей стоимость турпутевки. Общий ущерб оценивается в более чем один миллион тенге и 157 тысяч российских рублей. В отношении задержанной ведется досудебное расследование по статье 190 ч.1 УК РК - "Мошенничество