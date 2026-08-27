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Происшествия

На 150 тысяч тенге оштрафовали за езду без прав жителя ЗКО

Он сел за руль, будучи лишенным прав на управление авто.
Кристина Кобина
На 150 тысяч тенге оштрафовали за езду без прав жителя ЗКО
Фото сгенерировано с помощью ИИ

Сырымский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, севшего за руль без права управления транспортом.

- Инцидент произошел в июле 2026 года в селе Жымпиты. Нарушитель управлял автомобилем, несмотря на то, что ранее был лишен водительского удостоверения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 50 МРП либо административного ареста на 10 суток. Постановлением суда мужчина признан виновным, ему назначили административный штраф в размере 151 375 тенге, - рассказали в пресс-службе суда ЗКО.

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Решение суда уже вступило в законную силу.

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