На 150 тысяч тенге оштрафовали за езду без прав жителя ЗКО

Сырымский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, севшего за руль без права управления транспортом.

- Инцидент произошел в июле 2026 года в селе Жымпиты. Нарушитель управлял автомобилем, несмотря на то, что ранее был лишен водительского удостоверения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 50 МРП либо административного ареста на 10 суток. Постановлением суда мужчина признан виновным, ему назначили административный штраф в размере 151 375 тенге, - рассказали в пресс-службе суда ЗКО.