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Социум

На 184 пешеходных переходах Уральска устанавливают освещение

Власти планируют установить 246 опор уличного освещения и 910 светодиодных светильников, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима города, в рамках проекта «Бюджет участия» в Уральске проводится работа по наружному освещению пешеходных переходов в 184 местах. Основная цель - безопасность пешеходов. Освещение установят в районах Старого аэропорта, Второго рабочего посёлка, микрорайона Строитель и в других районах и микрорайонах города. Всего установят 246 опор и 910 светодиодных светильников. Работы планируется завершить до конца года. Мы д
Арайлым Усербаева
На 184 пешеходных переходах Уральска устанавливают освещение
Власти планируют установить 246 опор уличного освещения и 910 светодиодных светильников, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Водитель на Lexus насмерть сбил пешехода в Атырау
Водитель на Lexus насмерть сбил пешехода в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима города, в рамках проекта «Бюджет участия» в Уральске проводится работа по наружному освещению пешеходных переходов в 184 местах. Основная цель - безопасность пешеходов. Освещение установят в районах Старого аэропорта, Второго рабочего посёлка, микрорайона Строитель и в других районах и микрорайонах города. Всего установят 246 опор и 910 светодиодных светильников. Работы планируется завершить до конца года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
пешеход Освещение

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