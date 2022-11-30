На 184 пешеходных переходах Уральска устанавливают освещение

Власти планируют установить 246 опор уличного освещения и 910 светодиодных светильников, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима города, в рамках проекта «Бюджет участия» в Уральске проводится работа по наружному освещению пешеходных переходов в 184 местах. Основная цель - безопасность пешеходов. Освещение установят в районах Старого аэропорта, Второго рабочего посёлка, микрорайона Строитель и в других районах и микрорайонах города. Всего установят 246 опор и 910 светодиодных светильников. Работы планируется завершить до конца года. Мы д