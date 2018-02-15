На 194 городских улицах Атырау появится освещение

Общая длина улиц составит 187 километров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта batystranzit.kz В Атырау разработан план по установке освещения на 194 городских улицах. Об этом рассказал аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ на отчетной встрече по итогам социально-экономического развития. Проект планируется реализовать с привлечением инвесторов. Данная работа проводится в соответствии с поручением президента в рамках проекта «Умный город». - Работа по освещению городских улиц была начата еще в прошлом году. Первый проект включает в себя 39 улиц общей протяженность