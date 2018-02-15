Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

На 194 городских улицах Атырау появится освещение

Общая длина улиц составит 187 километров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта batystranzit.kz В Атырау разработан план по установке освещения на 194 городских улицах. Об этом рассказал аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ на отчетной встрече по итогам социально-экономического развития. Проект планируется реализовать с привлечением инвесторов. Данная работа проводится в соответствии с поручением президента в рамках проекта «Умный город». - Работа по освещению городских улиц была начата еще в прошлом году. Первый проект включает в себя 39 улиц общей протяженность
gorod
На 194 городских улицах Атырау появится освещение
Общая длина улиц составит 187 километров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта batystranzit.kz В Атырау разработан план по установке освещения на 194 городских улицах. Об этом рассказал аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ на отчетной встрече по итогам социально-экономического развития. Проект планируется реализовать с привлечением инвесторов. Данная работа проводится в соответствии с поручением президента в рамках проекта «Умный город». - Работа по освещению городских улиц была начата еще в прошлом году. Первый проект включает в себя 39 улиц общей протяженностью 106 километров. На сегодняшний день современные LED светильники установлены на 19 улицах, работа продолжается, - сообщил градоначальник. Ерлан ОМАРОВ
улицы Освещение Фонари

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article