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Происшествия Социум

На 2 млн тенге обокрали спящих хозяев дома в Актобе

У спящих вынесли из дома золото и деньги.
Кристина Кобина
На 2 млн тенге обокрали спящих хозяев дома в Актобе
Фото: Polisia.kz.

Сотрудники полиции Актобе задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в серии квартирных краж. На след злоумышленника стражи порядка вышли в ходе оперативно-профилактических мероприятий.

- Одна из краж была совершена в жилом массиве Акжар-2. Воспользовавшись тем, что хозяева крепко спали на втором этаже, ночной гость беспрепятственно проник в дом. Его добычей стали деньги и золотые изделия, а общий ущерб владельцам составил порядка 2 миллионов тенге, - рассказали в департаменте полиции Актюбинской области. 

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В ходе дальнейшего расследования полицейские выяснили, что на счету задержанного числится по крайней мере еще одно аналогичное преступление, совершенное в этом же жилом массиве.

- В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют его причастность к другим возможным кражам в городе, - отметили в ведомстве. 

Стражи порядка напоминают актюбинцам о необходимости соблюдать базовые меры безопасности: всегда запирать на ночь двери и окна, не оставлять ценности на видных местах и по возможности заботиться о дополнительной защите своего жилья.

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