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Социум

На 20% за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в ЗКО

Только за последнюю неделю в области было выявлено 653 заболевших COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 2 апреля, в региональной службе коммуникации выступил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев. Он рассказал, что в этом году, начиная с января, наблюдается рост заболевших COVID-19 в области. - Всего в ЗКО было зарегистрировано более 15 тысячи случаев COVID-19. Более 6 тысяч случаев заболеваний приходится на этот год. В январе было зарегистрировано 1837 случаев, в феврале - 1
Кристина Кобина
На 20% за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в ЗКО
Только за последнюю неделю в области было выявлено 653 заболевших COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО на 20% выросла заболеваемость COVID-19 за неделю
В ЗКО на 20% выросла заболеваемость COVID-19 за неделю
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 2 апреля, в региональной службе коммуникации выступил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев. Он рассказал, что в этом году, начиная с января, наблюдается рост заболевших COVID-19 в области. - Всего в ЗКО было зарегистрировано более 15 тысячи случаев COVID-19. Более 6 тысяч случаев заболеваний приходится на этот год. В январе было зарегистрировано 1837 случаев, в феврале - 1950 случаев, в марте - 2138 случаев, рост заболевших наблюдается ежемесячно. За последнюю неделю (с 26 марта по 1 апреля было зарегистрировано 653 случая) по сравнению с предыдущей неделей (с 19 по 25 марта было зарегистрировано 519 случаев) наблюдается увеличение заболеваемости на 20,5%, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Также заместитель главного санврача ЗКО рассказал о заболеваемости школьников. - С начала учебного года зарегистрировано 636 случаев COVID-19 среди школьников, из них 341 обучались в очном режиме, 295 – в дистанционном. Только за 3 четверть (с 11 января) было зарегистрировано 421 случай COVID-19 среди учеников, 243 из них учились очно, 178 - дистанционно, - пояснил Нурлыбек Мустаев. - Между тем было закрыто на карантин 4 класса в двух школах, 4 группы в четырех садах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
коронавирусная инфекция

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