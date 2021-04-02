На 20% за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в ЗКО

Только за последнюю неделю в области было выявлено 653 заболевших COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 2 апреля, в региональной службе коммуникации выступил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев. Он рассказал, что в этом году, начиная с января, наблюдается рост заболевших COVID-19 в области. - Всего в ЗКО было зарегистрировано более 15 тысячи случаев COVID-19. Более 6 тысяч случаев заболеваний приходится на этот год. В январе было зарегистрировано 1837 случаев, в феврале - 1