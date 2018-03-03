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Происшествия

На 3 года лишили прав пьяную автоледи в Атырау

Остановив девушку, сотрудники ДПС выяснили, что девушка с трудом управляет автомобилем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении автоледи по ч.1 ст. 608 КоАП РК - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Выяснилось, что в городе Кульсары девушка управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения и сотрудниками дорожной полиции была отстранена от управления транспортным средством. - По данному факту был составлен протокол об администра
gorod
На 3 года лишили прав пьяную автоледи в Атырау
Остановив девушку, сотрудники ДПС выяснили, что девушка с трудом управляет автомобилем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении автоледи по ч.1 ст. 608 КоАП РК - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Выяснилось, что в городе Кульсары девушка управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения и сотрудниками дорожной полиции была отстранена от управления транспортным средством.

- По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением  суда нарушительница  признана виновной, ей назначено взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 3  года, - сообщили вресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области.

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Ерлан ОМАРОВ
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