На 3 года лишили прав пьяную автоледи в Атырау

Иллюстративное фото В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении автоледи по ч.1 ст. 608 КоАП РК - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Выяснилось, что в городе Кульсары девушка управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения и сотрудниками дорожной полиции была отстранена от управления транспортным средством.

- По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением суда нарушительница признана виновной, ей назначено взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 3 года, - сообщили вресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области.