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Происшествия

На 43% снизилось число умышленных убийств в ЗКО

Заместитель прокурора ЗКО Нурлан ДЮСЕНБАЕВ Сегодня, 23 июля, в прокуратуре ЗКО состоялся брифинг, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя прокурора ЗКО Нурлана ДЮСЕНБАЕВА, с начала года снизилось число совершенных умышленных убийств на 43%. Так, если за первое полугодии 2014 года в ЗКО было совершено 23 убийства, то с начала нынешнего года число умышленных убийств сократилось до 13. - Также снизилось число по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, изнасилований и краж чужого имущества, - сообщил Нурлан ДЮСЕНБАЕВ. - Все умышленные убийства, совершенные в э
Анэль Кайнеденова
На 43% снизилось число умышленных убийств в ЗКО
Заместитель прокурора ЗКО Нурлан ДЮСЕНБАЕВ
Заместитель прокурора ЗКО Нурлан ДЮСЕНБАЕВ
Заместитель прокурора ЗКО Нурлан ДЮСЕНБАЕВ Сегодня, 23 июля, в прокуратуре ЗКО состоялся брифинг, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя прокурора ЗКО Нурлана ДЮСЕНБАЕВА, с начала года снизилось число совершенных умышленных убийств на 43%. Так, если за первое полугодии 2014 года в ЗКО было совершено 23 убийства, то с начала нынешнего года число умышленных убийств сократилось до 13. - Также снизилось число по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, изнасилований и краж чужого имущества, - сообщил Нурлан ДЮСЕНБАЕВ. - Все умышленные убийства, совершенные в этом году, раскрыты. Из числа прошлых лет раскрыто умышленное убийство ТИМИРГАЛИЕВА, пропавшего без вести в январе 2013 года. Между тем, как сообщил зампрокурора, в области возросли случаи мошенничества, разбойных нападений, вымогательства и хулиганства. Всего с начала нынешнего года в ЗКО зарегистрировано 5963 преступлений.
прокуратура

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