На 43% снизилось число умышленных убийств в ЗКО

Заместитель прокурора ЗКО Нурлан ДЮСЕНБАЕВ Сегодня, 23 июля, в прокуратуре ЗКО состоялся брифинг, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя прокурора ЗКО Нурлана ДЮСЕНБАЕВА, с начала года снизилось число совершенных умышленных убийств на 43%. Так, если за первое полугодии 2014 года в ЗКО было совершено 23 убийства, то с начала нынешнего года число умышленных убийств сократилось до 13. - Также снизилось число по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, изнасилований и краж чужого имущества, - сообщил Нурлан ДЮСЕНБАЕВ. - Все умышленные убийства, совершенные в э