На 48 миллионов тенге были оштрафованы жители ЗКО

Всего за январь 2018 года было выявлено 12 тысяч правонарушений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, подразделениями ДВД ЗКО за месяц было выявлено 12 тысяч административных правонарушений с вынесением постановлений о наложении штрафов на общую сумму 47,9 миллиона тенге. - Из них по 4 683 административным материалам было взыскано 31,9 миллиона тенге, - пояснили в ДВД ЗКО. По словам начальника отделения административной практики УАП ДВД ЗКО Олжаса ИБРАЙЫМОВА, за этот период шестью комплексами «Ураган» задержаны 32 в