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Происшествия

На 48 миллионов тенге были оштрафованы жители ЗКО

Всего за январь 2018 года было выявлено 12 тысяч правонарушений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, подразделениями ДВД ЗКО за месяц было выявлено 12 тысяч административных правонарушений с вынесением постановлений о наложении штрафов на общую сумму 47,9 миллиона тенге. - Из них по 4 683 административным материалам было взыскано 31,9 миллиона тенге, - пояснили в ДВД ЗКО. По словам начальника отделения административной практики УАП ДВД ЗКО Олжаса ИБРАЙЫМОВА, за этот период шестью комплексами «Ураган» задержаны 32 в
Кристина Кобина
На 48 миллионов тенге были оштрафованы жители ЗКО
Всего за январь 2018 года было выявлено 12 тысяч правонарушений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, подразделениями ДВД ЗКО за месяц было выявлено 12 тысяч административных правонарушений с вынесением постановлений о наложении штрафов на общую сумму 47,9 миллиона тенге. - Из них по 4 683 административным материалам было взыскано 31,9 миллиона тенге, - пояснили в ДВД ЗКО. По словам начальника отделения административной практики УАП ДВД ЗКО Олжаса ИБРАЙЫМОВА, за этот период шестью комплексами «Ураган» задержаны 32 водителя по постановлениям судебных исполнителей, общая задолженность, которых составляет 438 806 тенге, - рассказал и.о. . Стоит отметить, что оплату за нарушение административного законодательства РК можно произвести через портал «egov».
штрафы ДВД ЗКО

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