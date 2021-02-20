Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Мухамгали Арыспаева, в регионе работают 158 мониториноговых групп. - С 1 февраля мониторинговыми группами продолжена работа по пресечению нарушений требований санитарно-дезинфекционного режима. Проведено 414 рейдов, охвачено 3535 объектов. Выявлено 25 объектов с нарушениями, - рассказал Мухамгали Арыспаев. По его словам, свадьбы несмотря на карантин проводили в Бокейординском, Бурлинском и Каратобинском районах. Только с начала февраля составлено и рассмотрено 79 протоколов на сумму 5,09 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.