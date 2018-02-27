На 576 млн тенге была закуплена техника для ДЧС ЗКО

После обновления техники оснащенность ДЧС ЗКО составила 65%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ЖУМАШЕВА, в 2017 году для спасателей были закуплены автомобили. - На выделенные из областного бюджета средства были закуплены 18 автомобилей для поисковых отрядов, две единицы техники для службы пожаротушения, ледорезную установку и прочие инструменты для спасателей, - рассказал Жасулан ЖУМАШЕВ. Также начальник ДЧС отметил, что в 2017 году резервный запас составлял 978,4 млн тенге, а в 2018 году уже выделено 1,3 млрд т