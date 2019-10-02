Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, 30-летняя жительница села Круглоозерное обманула владельца квартиры из Уральска на 5,8 миллиона тенге. - Женщина выманила деньги под предлогом оформления квартиры заложенной в суде. Подозреваемая в настоящее время задержана сотрудниками полиции. По данному факту ведется досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество", - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.