На 8 участках Атырау будет установлена ливневая система

Работы по строительству системы стока талых и дождевых вод начались в Атырау 17 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на мобильное приложение "Атырау Цифрлық Қабылдау". По словам заведующего производственно-техническим сектором городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ақесена ИБРАГИМОВА, буквально вчера, 19 марта, было завершено строительство ливневой системы в районе парка Победы и рядом с территорией филиала "Казпочты". В этом году работа будет осуществляться в 8 направлениях, а именно по ул. Владимирского-Тайманова, в районе церкви, в мкр.