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Социум

На 8 участках Атырау будет установлена ливневая система

Работы по строительству системы стока талых и дождевых вод начались в Атырау 17 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на мобильное приложение "Атырау Цифрлық Қабылдау". По словам заведующего производственно-техническим сектором городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ақесена ИБРАГИМОВА, буквально вчера, 19 марта, было завершено строительство ливневой системы в районе парка Победы и рядом с территорией филиала "Казпочты". В этом году работа будет осуществляться в 8 направлениях, а именно по ул. Владимирского-Тайманова, в районе церкви, в мкр.
gorod
На 8 участках Атырау будет установлена ливневая система
Работы по  строительству системы стока талых и дождевых вод начались в Атырау 17 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на мобильное приложение "Атырау Цифрлық Қабылдау".  
По словам заведующего производственно-техническим сектором городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ақесена ИБРАГИМОВА, буквально вчера, 19 марта, было завершено строительство ливневой системы в районе парка Победы и рядом с территорией филиала "Казпочты". В этом году работа будет осуществляться в 8 направлениях, а именно по ул. Владимирского-Тайманова, в районе церкви, в мкр. Авангард 2, в районе остановки "Каспий", по ул.Кулманова, в районе прокуратуры, возле гостиницы "Ренессанс". Строительством системы отвода вод занимается подрядная организация ТОО "Атырауинжстрой", которая планирует завершить работу в апреле-мае. - Значимость указанной системы водоотвода в том, что после выяснения критических точек накопления вод мы устанавливаем там укзанную систему, откуда вода поступает в дренажные колодцы, далее в канализационные насосные станции, оттуда систематически направляется на площадки испарения, - сообщил Ақесен ИБРАГИМОВ.  Отметим, что задать интересующий вас вопрос или подать жалобу в мобильном приложении «Атырау Цирфлық Қабылдау» можно скачав приложение. Ссылки для скачивания: Apple iOS https://itunes.apple.com/kz/app/acq/id1291730281?mt=8 Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen&hl=ru Либо введите в строке поиска PlayMarket или App Store: ACQ Атырау На данный момент приложением "ACQ" пользуются около 3 тысяч человек.
Камилла МАЛИК  
строительство вода

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