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Социум

На автозаправке Уральска подорожал газ

Газ на АЗС "Нефтэк" стоит 80 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возмущенный водитель сообщил, что по непонятным причинам газ на АЗС "Нефтэк" стал стоить 80 тенге за литр. Ранее голубое топливо на этой АЗС стоило 75 тенге. Заместитель руководителя управления энергетики ЗКО Куаныш ШАРАФУТДИН сообщил, что цена на газ поднялась потому, что АО "Казмунайгаз" подняло отпускную цену на газ. Однако причины роста цены неизвестны. Стоит отметить, что в начале января этого года цена на газ поднялась до 73 тенге за литр. В управлении энергетики пояснили, что подорожание газа связано с тем,
gorod
На автозаправке Уральска подорожал газ
Газ на АЗС "Нефтэк" стоит 80 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Возмущенный водитель сообщил, что по непонятным причинам газ на АЗС "Нефтэк" стал стоить 80 тенге за литр. Ранее голубое топливо на этой АЗС стоило 75 тенге. Заместитель руководителя управления энергетики ЗКО Куаныш ШАРАФУТДИН сообщил, что цена на газ поднялась потому, что АО "Казмунайгаз" подняло отпускную цену на газ. Однако причины роста цены неизвестны. Стоит отметить, что в начале января этого года цена на газ поднялась до 73 тенге за литр. В управлении энергетики пояснили, что подорожание газа связано с тем, что приказом министерства энергетики РК была повышена цена на оптовые поставки газа. Фото Медета МЕДРЕСОВА

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