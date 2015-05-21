На британскую купюру предложили поместить портрет дизайнера-гея

Александр МаккуинФото: Reuters На новую серию британских купюр номиналом 20 фунтов стерлингов предложили поместить портрет дизайнера Александра Маккуина сообщает Lenta.ru. Как сообщает The Daily Mirror, покончивший с собой в 2010 году модельер может стать первым в мире открытым геем, чье изображение будет размещено на деньгах. Кандидатуру Маккуина британцы выдвинули на голосовании, которое устроил Банк Англии. На сайте банка через специальную форму можно предложить деятеля искусства, который заменит шотландского экономиста Адама Смита (его портрет размещен на 20-фунтовой купюре). Также необход