На британскую купюру предложили поместить портрет дизайнера-гея
Александр МаккуинФото: Reuters На новую серию британских купюр номиналом 20 фунтов стерлингов предложили поместить портрет дизайнера Александра Маккуина сообщает Lenta.ru. Как сообщает The Daily Mirror, покончивший с собой в 2010 году модельер может стать первым в мире открытым геем, чье изображение будет размещено на деньгах. Кандидатуру Маккуина британцы выдвинули на голосовании, которое устроил Банк Англии. На сайте банка через специальную форму можно предложить деятеля искусства, который заменит шотландского экономиста Адама Смита (его портрет размещен на 20-фунтовой купюре). Также необход
Фото: Reuters На новую серию британских купюр номиналом 20 фунтов стерлингов предложили поместить портрет дизайнера Александра Маккуина сообщает Lenta.ru. Как сообщает The Daily Mirror, покончивший с собой в 2010 году модельер может стать первым в мире открытым геем, чье изображение будет размещено на деньгах. Кандидатуру Маккуина британцы выдвинули на голосовании, которое устроил Банк Англии. На сайте банка через специальную форму можно предложить деятеля искусства, который заменит шотландского экономиста Адама Смита (его портрет размещен на 20-фунтовой купюре). Также необходимо объяснить, почему выбран именно этот человек. Уточняется, что кандидатуры вымышленных персонажей, так же как и ныне живущих людей, рассматриваться не будут. Голосование продлится до 19 июля 2015 года. Ожидается, что новые банкноты появятся в обращении не раньше 2020 года. Business Insider со ссылкой на данные букмекерской конторы Ladbrokes оценил вероятность попадания Маккуина на купюру как один к восьми. Кроме того, издание назвало и других вероятных претендентов. Среди них живописец Уильям Хогарт, режиссер Ричард Аттенборо, поэт Уильям Блейк и актер Чарли Чаплин. Банк Англии периодически меняет дизайн купюр. В частности, ранее стало известно, что на обновленной 5-фунтовой банкноте появится портрет Уинстона Черчилля, а на 10-фунтовой — Джейн Остин. Александр Маккуин считается одним из самых авторитетных британских дизайнеров. Вещи его марки носят Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Маккуин был открытым геем. В 2000 году он заключил гражданский брак с кинодокументалистом Джорджем Форсайтом. 11 февраля 2010 года дизайнера нашли повешенным в собственной квартире в Лондоне. Отмечалось, что причиной самоубийства стала депрессия.