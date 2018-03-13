На центральной площади Уральска пройдет театрализованное представление

Концерт пройдет 14 марта в 11.00 на площади Абая и на арбате около театра Островского, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата г. Уральск, праздничная программа в честь празднования Көрісу айт начнется в 11.00 на центральной площади города. Традиция отмечать Көрісу, что в дословном переводе означает «свидеться», придерживаются обычно жители западных областей Казахстана. Она символизирует наступление новой жизни и нового года. В этот праздник принято ходить в гости друг к другу и обязательно при этом пожимать руку, про