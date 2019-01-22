Природа всегда заботится о нас. Даже продукты, которые полезны определенным органам нашего организма имеют схожие внешние признаки с ними. Так природа подсказывает нам, на что обратить внимание, чтобы укрепить здоровье. Посмотрим? Морковное око Разрежьте овощ вдоль и посмотрите схожесть с человеческим глазом. Полезность для глаз доказана давно. Хрустите морковкой почаще и сбережете зрение. Голова как орех Первое впечатление от грецкого ореха – схожесть с нашими извилинами. Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах, особенно в грецких, помогают поддерживать работу мозга. Скелет наше все Сельдерей своими длинными стеблями напоминает по форме кости нашего скелета. В его составе кремний поддерживающий баланс минерализации костей. Девушкам на заметку Сходство фрукта с маткой не случайно. Помимо того, что этот фрукт является афродизиаком, большое количество фолиевой кислоты в составе поможет сохранить репродуктивные силы и снизит риск возникновения воспалений. Мужская сила По той же причине такой афродизиак, как моллюски полезен для мужской репродуктивной способности. В них также содержится фолиевая кислота и цинк. Грудь против рака Сходство круглых цитрусовых с женской грудью не случайно. Вещества в их составе препятствуют образованию рака груди. Сердечные дела Если разрезать помидор поперек, своими перегородками и отсеками он напоминает строение сердца. Почаще включайте их в свой рацион – это улучшит работу сердечной мышцы, уменьшит образования тромбов, снизит риск развития гипертонии, инфарктов и инсультов. А если вы добавите к овощу натуральное масло, то полезность возрастет в десятки раз. Для души Красное вино очень похоже на кровь. Небольшая порция вина благотворно повлияет на настроение и на весь организм в целом. Разжижение крови препятствует образованию тромбов, а значит, защищает сердце. Для тела Корень имбиря благодаря большому содержанию аминокилот и эфирных масел защищает кишечник от воспалений. Лечит гастрит.