Разрежьте овощ вдоль и посмотрите схожесть с человеческим глазом. Полезность для глаз доказана давно. Хрустите морковкой почаще и сбережете зрение.Первое впечатление от грецкого ореха – схожесть с нашими извилинами. Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах, особенно в грецких, помогают поддерживать работу мозга.Сельдерей своими длинными стеблями напоминает по форме кости нашего скелета. В его составе кремний поддерживающий баланс минерализации костей.Сходство фрукта с маткой не случайно. Помимо того, что этот фрукт является афродизиаком, большое количество фолиевой кислоты в составе поможет сохранить репродуктивные силы и снизит риск возникновения воспалений.По той же причине такой афродизиак, как моллюски полезен для мужской репродуктивной способности. В них также содержится фолиевая кислота и цинк.Сходство круглых цитрусовых с женской грудью не случайно. Вещества в их составе препятствуют образованию рака груди.Если разрезать помидор поперек, своими перегородками и отсеками он напоминает строение сердца. Почаще включайте их в свой рацион – это улучшит работу сердечной мышцы, уменьшит образования тромбов, снизит риск развития гипертонии, инфарктов и инсультов. А если вы добавите к овощу натуральное масло, то полезность возрастет в десятки раз.Красное вино очень похоже на кровь. Небольшая порция вина благотворно повлияет на настроение и на весь организм в целом. Разжижение крови препятствует образованию тромбов, а значит, защищает сердце.Корень имбиря благодаря большому содержанию аминокилот и эфирных масел защищает кишечник от воспалений. Лечит гастрит.