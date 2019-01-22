Обои самое популярное покрытие для стен уже десятки лет. Все это время появляются новинки на любой вкус - тонкие, толстые, рельефные, виниловые, 3D. Каких только нет! Обои, про которые мы хотим рассказать особенные. Они создадут уют и подарят немного лета снежной зимой. Они реагируют на изменения температуры воздуха в помещении. Под воздействием любого источника тепла они меняют цвет или на поверхности проявляется рисунок, которого раньше видно не было. Секрет волшебства – специальная термокраска, которая проявляет свои свойства при нагревании.Основой рисунка берут растения, которые при воздействии тепла они начинают расцветать, появляются бутончики, дальнейшее нагревание раскроет - цветы. Это невероятный эффект создают впечатления «живых» стен.«Распуститься» обои могут не только при повышении температуры воздуха в комнате, но и при воздействии солнечного света, батареи, обогревателей. Тепло руки также поможет «оживить» стену.Новинка требует специальных условий — нельзя клеить в помещениях в повышенной влажностью, нельзя их мыть.Чтобы обои «расцвели» равномерно по всей поверхности стен — в комнате должно быть жарко. Такая красота стоит достаточно дорого. Но можно оклеить не всю комнату, а одну солнечную стену, или небольшой участок этой стены, например, рядом с батареей. Это станет интересной находкой для интерьера и более экономичным вариантом.