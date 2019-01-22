при личном обращении непосредственно в офис ЕНПФ;

традиционной почтой;

посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ;

через личный кабинет на портале ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи или логина и пароля;

через личный кабинет на портале электронного правительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня узнать о состоянии своих пенсионных накоплений возможно следующими способами:Воспользоваться последним способом ранее можно было только с помощью электронной цифровой подписи. С 25 января 2019 года любой вкладчик может получить выписку с индивидуального пенсионного счёта в том числе с применением одноразового SMS-пароля, который будет приходить на номер мобильного телефона вкладчика (получателя), зарегистрированный в базе мобильных граждан mGov, после отправки запроса. В ЕНПФ отмечают преимущество электронных способов получения выписок с индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков: они позволяют получать самую актуальную информацию о пенсионных накоплениях в режиме 24/7.