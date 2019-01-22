Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении физической культуры и спорта ЗКО состоялось расширенное заседание, в котором приняли участие заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, руководители управлений, заместители акимов районов, руководители районных отделов спорта и директора спортивных школ. Как рассказала руководитель управления физической культуры и спорта Асия Аманбаева, в области ведется активная работа для развития массового спорта. – В 2018 году в области было проведено более двух тысяч спортивных мероприятий, в которых приняли участие 129 тысяч жителей. Также были проведены чемпионаты страны по 11 видам спорта. Среди них чемпионат страны по водному поло, тяжелой атлетике и бадминтону были проведены в нашем регионе впервые. Среди людей с ограниченными возможностями были проведены чемпионаты страны по трем видам спорта. Это волейбол сидя, греко-римская борьба и шашки. По двум видам спорта были разыграны кубки РК - гребля на байдарках и каноэ и спортивное ориентирование. Были организованы пять международных турниров по самбо, боксу, дзюдо, бадминтону.В соревнованиях "Акжайык дуатлон" приняли участие более 500 человек, - рассказала Асия Аманбаева. Стоит отметить, что лидером по количеству проведенных спортивных мероприятий был признан Бурлинский район. В прошлом году там было проведено 451 мероприятие. На втором месте расположился Сырымский район, в котором прошло 382 спортивных соревнований. Третье место досталось Акжайыкскому району, где было проведено 328 мероприятий. – Самое меньшее количество мероприятий было проведено в Таскалинском районе. Всего 63 соревнований. Далее идет Бокейординский район, где за прошлый год было проведено 113 мероприятий. В Жанибекском районе прошло 118 спортивных мероприятий. Хочу отметить, областные чемпионаты мира мы начали проводить в районах. Например, в 2018 году в Бурлинском районе был проведен один чемпионат страны по самбо. В районе Байтерек прошло четыре областных чемпионата по волейболу, гиревому спорту и по спортивному карате. В Акжайыкском районе прошло три чемпионата области. В Жангалинском районе прошел один чемпионат области по тогызкумалаку, - отметила руководитель управления. Заместитель акима области дал поручение руководителям районных отделов спорта повысить количество проводимых спортивных мероприятий. – Развитие массового вида спорта - это поручение нашего президента. Почему в Таскалинском, Бокейординском и Жанибекском районах проведено так мало спортивных мероприятий? Заместители акимов района совместно с руководителями районных отделов спорта должны работать над этим. Для этого есть все условия, - заявил Габидолла Оспанкулов. Выяснилось, что в 2018 году за счет местного бюджета было построено 49 спортивных площадок, 36 из которых были сданы в эксплуатацию в районах ЗКО. – В Акжайыкском районе было построено восемь спортплощадок, в Бурлинском районе - три, в районе Байтерек - шесть, в Жангалинском районе - четыре, в Казталовском районе - пять, в Сырымском районе - две, в Таскалинском районе - шесть. В Жанибекском и Бокейординском районах по одной. 13 площадок были построены в Уральске, - сообщила Асия Аманбаева. По словам руководителя управления, по принципу ГЧП планируется построить три спортивных объекта. Это спортивная арена для зимних видов спорта, которая будет располагаться по Желавеской трассе, волейбольный зал в Уральске, оздоровительно-спортивный комплекс в Таскалинском районе. Стоит отметить, что в 2018 году более 190 тысяч жителей ЗКО стабильно занимаются спортом, тогда как в 2017 году это количество достигало более 175 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.