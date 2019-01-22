Иллюстративное фото с сайта chel.aif.ru По словам очевидцев, 20 января в обеденное время на месте работали полицейские. Для извлечения трупа из колодца пришлось задействовать спецтехнику для откачки септика. - В настоящее время по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, другие подробности происшествия в интересах следствия не разглашаются, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.