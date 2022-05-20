Аким региона встретился с аграриями и собственниками сельхозугодий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 2,6 млрд тенге субсидий выплачено в агропромышленный комплекс ЗКО Аграриев в основном волнуют вопросы подготовки к весенне-полевой кампании, профилактики заболеваний скота, выделения угодий, лимиты пользования водой. Особенно остро они выделили проблему дефицита кадров.
- К сельскому хозяйству важно привлекать молодёжь. Родителям нужно формировать в приёмниках необходимые для этой профессии навыки. Можно заниматься сельским хозяйством вместе, чтобы стимулировать желание работать в этой сфере. Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Наша главная задача - максимально обеспечить регион местными продуктами питания, - цитирует Серика Шапкенова пресс-службе акимата области.
Руководству области аграрии предложили провести традиционный слёт скотоводов. К слову, всего в регионе зарегистрировано 3 200 крестьянских хозяйств. Две тысячи их них - реально действующие. 350 занимаются земледелием, 1 650 - животноводством. Ранее сообщалось, что 800 гектаров пастбищ в Атырауской области уничтожили черви. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.