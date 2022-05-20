Стали известны новые подробности избиения пастуха в ЗКО
Полицейские ведут досудебное расследование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В ночь на 19 мая в селе Жымпиты Сырымского района избили 38-летнего пастуха. В доме в этот момент находилась его престарелая мать. Мужчину с различными травмами доставили в районную больницу, а полицейские начали расследование.
Корреспондентам «МГ» удалось поговорить с избитым пастухом. Мужчина представился Гибатоллой Избасовым. Он рассказал, что конфликт начался ещё до случившегося. Он повздорил с односельчанином из-за того, что тот загнал в хлев его скот и запер.
– У нас произошла словесная перепалка и мы разошлись. Ночью он привёл своего брата и ещё нескольких мужчин (точное количество избивавших он вспомнить не может - прим. автора). Мы никогда не запирали двери на ночь, это же посёлок. Здесь все друг друга знают. Проснулся от ударов и от криков мамы. Меня били, я потерял сознание, но от криков мамы пришёл в себя. Сейчас нахожусь в больнице, мама написала заявление. Я тоже буду писать, никакой компенсации мне не нужно. Хочу лишь, чтобы их наказали по закону, - рассказал мужчина.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, стражи порядка ведут досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса: статья 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и статья 149 УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища».
Заместитель начальника Сырымского РОВД Кенжебек Куспаев говорит, что по делу проходят два брата, один из которых, к слову, является сотрудником полиции в отставке.
– Согласно уголовно-процессуальному кодексу, они сейчас в статусе свидетелей, имеющих право на защиту. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за того, что младший брат бывшего сотрудника запер 30 голов скота Избасова. Пастух нашёл свой скот, возмутился и ударил его, тот привёл своего брата. Обычный бытовой конфликт перерос в такую ситуацию, - рассказал Кенжебек Куспаев.
Причастен ли экс-полицейский к избиению пастуха или нет, предстоит выяснить следствию. К слову, в департаменте полиции уточнили, что на пенсию он ушёл не в звании подполковника, а в звании майора.
