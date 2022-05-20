- В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путём перераспределения активов и обогащения одних участников за счёт взносов других. Сумма причинённого ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о расследовании уголовного дела в отношении потребительского кооператива GAP.В агентстве в очередной раз призывают граждан быть предельно осторожными.