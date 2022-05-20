За последние годы кредитный рынок наполнился самыми разнообразными продуктами, среди которых особого внимания заслуживают займы. От привычных банковских предложений их отличает относительно небольшая сумма, короткий период погашения. Процентные ставки, напротив, могут быть чуть выше, но это не кажется слишком заметным из-за того, что возврат взятых средств проходит достаточно быстро, а начисление идёт на относительно небольшие суммы. Займы: особенности предложений Получить займ сегодня можно в рамках микрофинансовых организаций, которые как раз и ориентированы на данный сегмент. Привлекательным моментом является то, что получение средств в этом направлении доступно на полностью дистанционной основе. Нет необходимости посещать офис одной из специализированных компаний, все этапы процедуры удаётся реализовать посредством интернета. Особенно удобно это делать на площадках, которые действуют по типу агрегаторов, то есть, собирают в своих рамках предложения сразу множества организаций. Именно на таких ресурсах потребителям удаётся эффективнее всего провести мониторинг рынка и выбрать что-то оптимальное именно для себя. Займы имеют несколько привлекательных для населения особенностей, на которые стоит обратить отдельное внимание. Так, в этом сегменте процент отказов заявителям сведен к минимуму, что подкреплено целым рядом моментов лояльности. Проверки клиентов если и проводятся, то лишь по самым ключевым показателям, например, на наличие гражданства страны, регистрации в одном из регионов. Претендовать на получение денег могут лица даже с плохой кредитной историей, что совершенно неприемлемо для банков. Также подобные ссуды способны удивить полным отсутствием у ряда продуктов процентной ставки. Точнее, её показатель соответствует нулю, но только лишь для тех граждан, которые обращаются в конкретную компанию впервые. Именно такие предложения при их успешном погашении дают шанс исправить не слишком чистую КИ. Для получения займов необходимо соответствовать небольшому количеству условий. Так, заявитель должен быть совершеннолетним гражданином РК с постоянной регистрацией, действующим номером мобильного телефона с привязкой к данному пользователю хотя бы в течение года. Если запрос на услугу идёт онлайн, требуется ещё и именная банковская карта, на которую будут перечислены средства. В этом сегменте следует внимательно относиться к тому, в какой именно МФО идет получение средств. Необходимо выбирать компании, чья деятельность регулируется Нацбанком РК. Такие организации собраны на серьезных финансовых порталах. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.