- 41-летняя супруга и трёхлетняя дочь водителя Renault от полученных травм скончались на месте ДТП. Сам глава семейства с несовершеннолетним сыном 2005 года рождения госпитализированы в реанимационное отделение центральной больницы Байганинского района, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Фото: ДП Актюбинской области ДТП произошло на 248-ом километре трассы Актобе - Астрахань. В ночь на 20 мая 40-летний житель Байганинского района ехал со своей семьёй на Renault Duster и допустил столкновение с грузовой IVEKO, припаркованной на обочине дороги. От удара Renault Duster столкнулся с припаркованным «КамАЗом».Досудебное расследование идёт по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.