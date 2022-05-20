- Известно, что трудовое воспитание имеет большое значение в воспитании поколения. Поэтому в новом учебном году вновь введут предмет «Трудовое воспитание», - сказал Тугжанов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе доклада в сенате сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.Преподавать предмет будут с первого класса. К слову, проект предусматривает открытие теплиц при школах. В семи процентах средних образовательных учреждений они уже есть. Также, по словам Тугжанова, в школах будут расширять работу профориентаторов, которые помогут ученикам определиться с выбором будущей профессии.