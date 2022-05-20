– Весь личный состав был ориентирован на поимку преступника. Сотрудники криминальной полиции в течение суток установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний житель села Барбастау Теректинского района, - сообщили в полиции.

Скриншот с видео Случай произошёл 18 мая в 12:00 возле дома №12 по улице Физкультурная. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, молодой мужчина рывком выхватил сумку из рук 80-летней пенсионерки. В сумке бабушки были личные документы, пенсионная и медицинская карты, четыре тысячи тенге, сотовый телефон и продукты питания. Прямых свидетелей и очевидцев преступления не оказалось. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабёж» и по камерам видеонаблюдения установили приметы подозреваемого.Что побудило мужчину позариться на сумку с продуктами пенсионерки - неизвестно. gccPiTknhh4 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.