- Преимуществом технологии является то, что её можно использовать без каких-либо подготовительных работ, подогрева и добавок. Также при использовании холодной смеси не требуется спецтехника, достаточно ручной трамбовки и вибро-машины, - пояснили в пресс-службе дорожного оператора.

Фото: «КазАвтоЖол» В «КазАвтоЖол» рассказали, что на участке трассы Нур-Султан - Коргалжын апробируют холодную асфальтную смесь венгерского производства. Она применяется при ямочном ремонте дорог.Использовать смесь можно в дождливую и заснеженную холодную погоду, она сохраняет свойства при температуре от -20 до + 50 градусов. Если апробация пройдёт успешно, технологию начнут применять во всех регионах страны.