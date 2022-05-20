- Мальчик осмотрен травматологом, ему сделали рентген черепа в двух проекциях, провели первичную хирургическую обработку. Пациенту диагностировали ушибленную ссадину мягких тканей колена и ушиб мягких тканей височной части головы, - отметили в больнице.

Ребёнок упал в канализацию сегодня, 20 мая, недалеко от школы имени К. Сатпаева в Атырау. В детской больнице Атырауской области сообщили, что 11-летнего мальчика доставила карета скорой помощи в 12:25.Ребёнка отправили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.